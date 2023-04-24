Налог на результативность

По результатам налоговых проверок в 2022 году кубанские налогоплательщики должны доплатить в бюджет 9,9 млрд руб. Сумма доначислений по итогам выездных проверок по сравнению с 2021 годом выросла на 71%. Сами налоговики связывают рост результативности с изменением подхода службы в сторону усиления аналитической работы. Эксперты считают, что деятельность фискального органа стала более точечной и более жесткой, что объясняется внедрением новых методов анализа данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумма доначислений на одну результативную проверку в 2022 году составила на Кубани 43,6 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сумма доначислений на одну результативную проверку в 2022 году составила на Кубани 43,6 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году территориальные органы кубанского УФНС провели два миллиона камеральных и 437 выездных налоговых проверок. По итогам камеральных проверок сумма дополнительно начисленных платежей превысила 1,2 млрд руб., по результатам выездных — 8,7 млрд руб. Подавляющее большинство налогоплательщиков, которые должны доплатить налоги в бюджет,— организации. При этом общая сумма доначислений после камеральных проверок за год выросла на четверть, по итогам выездных — на 71% (а по сравнению с 2020 годом — вдвое). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в УФНС по Краснодарскому краю.

По информации управления, налоговики провели в минувшем году камеральных проверок меньше, чем в предыдущие годы. Причина этого — в отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Его бывшие плательщики с 2021 года перешли на работу по патенту или оформились как самозанятые, а эти режимы не подразумевают сдачу налоговой отчетности. Однако сумма доначислений на одну результативную проверку в 2022 году составила 43,6 тыс. руб., что на 59% больше показателей 2021 года.

Что касается выездных налоговых проверок, то в минувшем году произошел их рост на 15,6%. Количество выездных проверок стало максимальным с допандемийного 2019 года (в 2020 году на динамику повлиял мораторий на выездные проверки, действовавший до середины года). При этом сумма дополнительно начисленных налогов и сборов в среднем на одну выездную проверку в 2022 году составила 21 млн руб. (за год средняя сумма доначислений выросла на 48%).

«Относительно небольшое количество проверок при таких показателях обусловлено изменением подхода ФНС к налоговым проверкам. Взят курс на аналитическую работу по сбору и систематизации налоговых правонарушений, профилактические мероприятия среди налогоплательщиков по добровольному отказу от использования схем ухода от налогообложения и уточнению налоговых обязательств»,— разъяснили в кубанском управлении Федеральной налоговой службы.

Наиболее крупные доначисления по итогам выездных проверок в УФНС объяснили их форматом, который позволяет дополнительно запрашивать документы, делать осмотры и выемки, проводить экспертизы документов, допросы и встречные проверки через контрагентов. Благодаря качественному предпроверочному анализу выездные проверки проводятся только в отношении тех налогоплательщиков, у которых выявляются схемы, связанные с уклонением от уплаты НДС и намеренным вовлечением в документооборот «фирм-однодневок», а также «технических» компаний, пояснили в управлении.

По данным кубанского УФНС, в 2022 году по итогам контрольно-аналитической работы в результате добровольной уплаты в бюджеты разных уровней дополнительно поступило 5,2 млрд руб.

Директор бухгалтерской компании ООО «Кубань Партнер», член Общественного совета при УФНС Вера Сиренко полагает, что повышение результативности работы налоговиков связано, с одной стороны, с внедрением новых методов сбора данных (сегодня проверяющие могут доставать информацию из баз как Росреестра, так и загсов), а с другой — с повышением активности службы по сбору налогов в бюджет.

«Камеральные проверки сейчас проводятся фактически сплошным методом, а выездные стали более точечными и жесткими. Если налоговая назначает выездную, это практически всегда означает, что нарушение выявлено и на 90% уже есть доказательная база. Такая же форма, как предпроверочный анализ, Налоговым кодексом напрямую не предусмотрена, но активно используется ФНС, и суды к ней относятся нормально. Она позволяет проверяющим добывать у налогоплательщика документы по более широкому перечню и не учитывать время на анализ в общем сроке проверки»,— отмечает эксперт.

Михаил Волкодав

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