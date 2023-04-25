«Агрессия собаки — всегда мотивированная»

В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается умерщвление безнадзорных собак в случаях самообороны, а также при проявлении агрессии или признаках бешенства. По мнению авторов законопроекта, основным механизмом реализации ответственного обращения с животными должна быть обязательная регистрация домашних питомцев. Директор регионального отделения Альянса защитников животных Елена Наседкина считает, что законопроект не решит проблему нападений собак на человека.



Елена Наседкина

Фото: предоставлено автором

«Это очередная попытка принять закон о массовом умерщвлении собак под видом защиты населения. Формулировки максимально размыты: о какой защите прав людей идет речь и что считать мотивированной и немотивированной агрессией животного, непонятно. Истинная немотивированная агрессия собак встречается крайне редко, и в России таких исследований не проводилось. Иностранные ученые говорят, что доля от всех нападений по немотивированной агрессии составляет всего 0,2–1%.

Любой кинолог подтвердит, что немотивированной агрессии не бывает, агрессия собаки всегда мотивирована. Другое дело, что мы не всегда способны оценить, каков мотив этой собаки, и этот мотив не обязательно связан с провоцирующими действиями самого человека, хотя такие случаи тоже не редкость.

Например, недавно в Юбилейном микрорайоне Краснодара мужчина отбивался от собак зонтом. Кинологи, глядя на видеозапись этого инцидента, скажут, что мужчина сам провоцирует животных. Размахивая зонтиком, он игнорирует простейшие правила, которые следует соблюдать при нападении собак. Стоило этому мужчине остановиться на две-три минуты, собаки потеряли бы к нему всякий интерес. Вопрос именно в недостаточной информированности населения. Я считаю, что эти правила должны изучать в школе, как там изучают сегодня правила дорожного движения.

Согласно статистике департамента ветеринарии Краснодарского края, в регионе нападение безнадзорных собак на человека составляет всего 0,6%, остальные 90% — нападения владельческих собак. Большинство нападений совершается с собаками на самовыгуле: хозяин открывает калитку, и пес сам идет гулять. Пока в России не будут введены штрафы за самовыгул, не будет принята всеобщая стерилизация и чипирование владельческих животных, мы никогда не решим проблему бездомных собак».

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