В Ахштырском ущелье пройдет живописный забег по пересеченной местности

Skypark Trail — это весенний забег по естественному рельефу длиной 7 километров с перепадом высот 600 метров в живописном Ахштырском ущелье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Скай Парк Фото: пресс-служба Скай Парк

Старт забега находится на территории Скайпарка, далее спортсмены бегут по территории Сочинского национального парка к Форелевому хозяйству, оттуда через подвесной мостик перебегают на другой берег Мзымты, поднимаются вверх по Корабельным скалам, пробегают к карьеру и финишируют на противоположной стороне ущелья в Скайпарке.

Принять участие в трейле, который пройдет 7 мая 2023 года, могут все желающие (при отсутствии показаний по состоянию здоровья). Skypark Trail уже стал традицией, в этом году он будет проводиться в шестой раз.

Спортсменов ждут 7 километров бега по цветущему колхидскому лесу с видом на горную реку, пещеру и ручьи. Так красиво вы еще не бежали!

В забеге могут принимать участие не только взрослые, но и дети. Skypark Trail 2023 предусматривает детские, юношеские и взрослые старты. Участие для детей до 6 лет включительно — бесплатное. Несмотря на то, что малыши пробегают всего 500 метров, детский забег очень эмоциональный.

Старт юношеского забега — 7 мая в 9:20.

Старт детского забега — 7 мая в 9:55.

Старт взрослого забега — 7 мая в 10:00.

Дистанции:

500 метров — фан-забег (2016 и младше) мальчики и девочки.

1 км — мальчики и девочки: (2012-2013г.р ) (2010-2011г.р) (2014-2015г.р.)

1 км — юноши и девушки (2009-2008г.р ) (2006-2007г.р)

7 км — мужчины и женщины(2005 г. р и старше)

Категории для взрослых: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше

Каждый участник может заявиться только в одной категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Скай Парк Фото: пресс-служба Скай Парк

Программа мероприятия:

8:00 — выдача стартовых пакетов (входная группа)

9:10 — закрытие регистрации

9:20 — старт юношеских забегов на 1000 метров

9:50 — общая разминка (Зеленый газон)

9:55 — старт детских фан-забегов на 500 метров (Зеленый газон)

10:00 — общее фото, брифинг и старт взрослого забега на 7000 метров (Зеленый газон)

11:30 — закрытие трассы (Финиш моста, левый берег)

12:00 — церемония награждения (Амфитеатр)

Важно! Участники в день мероприятия предоставляют в комиссию по допуску участников следующие документы:

паспорт или свидетельство о рождении, а также копии этих документов; оригинал или копию медицинской справки; спортивную страховку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Скай Парк Фото: пресс-служба Скай Парк

При отсутствии требуемых документов спортсмен не допускается к участию в мероприятии. Фамилию, имя и отчество в заявках и сведениях необходимо указывать полностью.

Онлайн-регистрация на забег заканчивается 6 мая в 18:00.

Организаторы забега — Скайпарк, Федерация лёгкой атлетики города Сочи и спортивный клуб «Сочи».

Партнёры забега, которые предоставляют призы победителям забега: Спортмастер Pro, батутный центр Crazy Hall, парусное комьюнити Сила ветра в Сочи, Сочи Парк, АНО «Росгонки», Отель Tulip Inn Роза Хутор, садовый центр «Зелёный город», отель Bridge Resort и Welness Club BR, фитнес-клуб Z-Fit, «Гастропорт Адлер», шоколад ручной работы «Шокомама», компания горных проводников «Мастерская приключений», парк «Ривьера» и Дельфинарий

Забег проходит при поддержке администрации города Сочи.

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