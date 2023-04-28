Китайский файф-о-клок

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Фото: Хон Гиль Дон «Хон Гиль Дон»

Фото: Хон Гиль Дон

«Хон Гиль Дон»

Пинча для души

Ресторан «Хон Гиль Дон» долгое время существовал в формате азиатской лапшичной в Доме на набережной, после чего переехал во дворы Пятницкой улицы. Новая локация предопределила обновление концепции — одноэтажное здание XIX века с толстенными стенами, старинной кирпичной кладкой, причудливой лабиринтной планировкой и окнами на обе стороны будто бы предназначено для хранения всяких тайн и секретов. Ощущение загадочности добавляет старая китайская мебель, перевезенная с прошлого места жительства «Хон Гиль Дона». К тому же площадь помещения позволила увеличить кухню и расширить меню. Если изначально «Хон Гиль Дон» был просто лапшичной, то теперь, помимо 20 комбинаций разных видов лапши с разными добавками из овощей, мяса, рыбы и морепродуктов (от 390 до 790 руб.), тут есть и гунканы, и роллы, и килограммовый шаньдуньский карп-«белка» (1900 руб.), и говядина с кимчи, тофу и перцем на чугунной сковороде (650 руб.). А еще всевозможные супы во главе с гонконгским супом с печеной уткой, лапшой и имбирем (480 руб.), модные корейские бань ми с тофу (280 руб.) и пад-тай с креветками (720 руб.) — все это готовится под руководством шеф-повара Евгения Цхая и поедается в непринужденной «немосковской» атмосфере под ненавязчивым приглядом татуированного общительного персонала в двух основных залах. Но есть еще третий маленький зал, изолированный от остальных, в нем-то и разместилась «Чайная комната», которая была придумана ресторатором Алексеем Авдеевым специально для нового места. Работает она с 16 до 20 часов, после чего превращается в коктейльный бар с ощутимым колоритом speakeasy, где подают тематические миксы на основе молочного улуна и синего анчана (все коктейли стоят по 800 руб.) и сет инфьюз-саке (2000 руб.), в том числе на жасминовом чае и яблочной кожуре. За коктейльную карту «Чайной комнаты» отвечает Данила Варфоломеев, который поддерживает общий стиль сервиса «Хон Гиль Дон»: непринужденно и профессионально общаясь с гостями, он погружает их в нюансы хорошо продуманного сторителлинга, связанного с легендами разных стран Азии, и создает комфортный эмоциональный фон для пары-тройки коктейлей минимум. То же самое происходит и во время пинчи, вдумчивой дегустации чая. Ее можно провести самостоятельно, с одним видом чая (800 руб.), но со всеми важнейшими атрибутами в виде доски ча бань с поддоном, плошки ча хэ для знакомства с чайным листом, чайника ча хай для смешивания, «чайного бога» для слива и маленьких пиал ча бэй для розлива. А можно — с чайным мастером и тремя видами чая на выбор (2000 руб.). Второй вариант однозначно предпочтительнее, потому что атмосфера «Чайной комнаты», как и всего «Хон Гиль Дона», напрочь лишена снобизма и фанатизма, а сама пинча приносит удовольствие человеческого общения, так как совершенно не похожа на лекцию, скорее это разговор длиной в полтора-два часа о чае и о жизни. В обязанности любого чайного мастера входит умение поддержать беседу с гостями и создать правильное настроение для употребления чая, что, по сути, ничем не отличается от навыков грамотного бармена. И точно так же, как и за барной стойкой, за чайным столом клиенты узнают множество интересных сведений о чае и расширяют кругозор, не говоря уже о новых вкусовых впечатлениях. Пинча с мастером рассчитана минимум на двух, максимум на шесть персон, а всего в «Чайной комнате» четыре стола, так что чай могут пить одновременно 24 гостя. В карте, которую составляла чайный мастер Елизавета Лебедева (иногда она и сама проводит пинчи, лучше всего попасть именно к ней), представлены десять видов чая — от самого легкого зеленого и нежных бирюзовых улунов до сильноферментированных красных и постферментированного пуэра. Во время пинчи каждый вид чая проходит до 4–5 заварок, поэтапно раскрывая аромат и вкус. Но главное в «Чайной комнате» даже не сам чай, а возможность с его помощью вырваться из реальности — если не в целительную медитацию, то хотя бы в успокоительный escape. Главное — не забыть перед пинчей как следует поесть в самом «Хон Гиль Доне», потому что настоящий профессионально заваренный китайский чай мало чем отличается от алкоголя и на голодный желудок пить его не рекомендуется. Впрочем, на крайний случай крошечное меню «Чайной комнаты» предлагает поштучно несколько видов димсамов и гёдза (от 180 до 450 руб.).

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Фото: Mandy’s Apothecary Mandy’s Apothecary

Фото: Mandy’s Apothecary

Mandy’s Apothecary

Диетический бульон с вонтонами

Бар Mandy’s Apothecary создателей нью-йоркского бистро Mandy’s и его бренд-шефа Александра Ермакова сменил курс на азиатское направление. При этом уникальный антикварный интерьер «бара-аптеки», полностью привезенный из Лондона, остался в неприкосновенности, но начал обрастать азиатскими деталями — на стенах уже появились китайские плакаты, и таких тематических штрихов со временем будет еще больше. Также обновилась входная группа — витринные окна бара теперь полностью открываются, что накануне летнего сезона особенно актуально. Ну и, наконец, в самом баре появились коктейли (все по 760 руб.) на основе азиатского алкоголя в формате «лекарственных препаратов», обозначенных иероглифами и распределенных по «рецептурным» разделам: гомеопатия, антидепрессанты, психотропные, плацебо. На аперитив предлагаются три вида сакэ и поктан джу (500 руб.) — веселящий long drink на основе японского пива Asahi и корейской водки сёджу. Александр Ермаков, давно мечтавший поработать с азиатской кухней, создал сбалансированное и вполне европеизированное меню, которое вполне могло бы появиться и в лондонском пабе, где азиатская еда в местном антураже давно уже норма. В Mandy’s Apothecary для этого теперь есть слабосоленые битые огурцы (300 руб.) и самодельная жгучая кимчи фри (500 руб.), тартар из тунца (500 руб.) на хрустящих брусочках из жареного риса, салат из свиных ушей (500 руб.) и кальмар тэмпура с японским майонезом (650 руб.). Барной тематике также строго соответствуют корейские сэндвичи бань ми с 24-часовой свиной грудинкой (600 руб.) или с говядиной хойсин (650 руб.), японские кацу с лососем и креветкой (750 руб.) и опохмелительные супы, будь то том-кха (700 руб.) или деликатный бульон с вонтонами (650 руб.). Есть и более основательные блюда — от пад-тай с курицей (800 руб.) до каре ягненка с пряным мисо (700 руб.) и трески с мисо бер-блан (750 руб.). Цены в Mandy’s Apothecary очень щадящие, как и количество пряностей в блюдах, что, впрочем, полностью оправдывается его концепцией.

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