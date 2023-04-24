Пороховой завод вступает в династический период

Генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» Сергей Ляшенко, назначенный на эту должность весной прошлого года, планирует перейти на другую работу. Как считают источники в сфере ОПК, господин Ляшенко может трудоустроиться в одну из структур ПАО «Мотовилихинские заводы», в которой займет должность заместителя директора. Его преемником может стать Леонид Козлов, работающий сейчас первым заместителем гендиректора ППЗ. Бывший генеральный директор завода Геннадий Кузьмицкий отмечает, что в руководстве отрасли о назначении господина Козлова говорят уже как о свершившемся факте. Он полагает, что Леонид Козлов будет руководить заводом в качестве исполняющего обязанности. Собеседники в отрасли считают, что новому директору придется отвечать не только за выполнение производственных показателей, но и за проект акционирования ППЗ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О возможных кадровых перестановках на ФКП «Пермский пороховой завод» «Ъ-Прикамье» рассказали несколько источников в сфере оборонно-промышленного комплекса. По их данным, Сергей Ляшенко, который является генеральным директором предприятия с конца весны прошлого года, покинет занимаемую должность. Один из них говорит, что господин Ляшенко якобы уже направил в Минпромторг РФ заявление с просьбой расторгнуть с ним трудовой контракт. «Насколько я знаю, заявление было направлено около двух недель назад,— утверждает он,— но ответа пока не получено». По данным собеседников «Ъ-Прикамье», контракт с Сергеем Ляшенко заключался сроком на два года. По их мнению, господин Ляшенко изначально рассматривался как временный руководитель предприятия.

По словам собеседников «Ъ-Прикамье», Сергей Ляшенко может продолжить трудовую деятельность в структурах ПАО «Мотовилихинские заводы». Якобы он может стать замдиректора ЗАО «Специальное конструкторское бюро». В ПАО «Мотовилихинские заводы» пояснили, что не могут подтвердить эту информацию.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. Отставной генерал-лейтенант МВД Сергей Ляшенко возглавил предприятие в конце мая прошлого года по итогам конкурса Минпром­торга РФ.

Как рассказывают источники, близкие к предприятию, возглавить ФКП «Пермский пороховой завод» может Леонид Козлов, который занимает сейчас должность заместителя генерального директора и курирует вопросы производства. Господин Козлов является внуком известного в отрасли ученого Леонида Николаевича Козлова, возглавлявшего с 1974 по 1990 год научно-производственное объединение имени Кирова, в состав которого входили Пермский пороховой завод и научно-исследовательский институт полимерных материалов. Вся трудовая деятельность Леонида Козлова также связана с работой на пороховом заводе. До назначения заместителем директора господин Козлов был главным инженером завода. В этой должности он участвовал в конкурсе на должность директора ФКП, победу в котором одержал Сергей Ляшенко.

Бывший директор ФКП «Пермский пороховой завод» Геннадий Кузьмицкий отметил, что слышал об уходе Сергея Ляшенко, а также о том, что его преемником может стать Леонид Козлов. «По крайней мере в столице говорят о его назначении как о свершившемся факте»,— уточнил господин Кузьмицкий. По его мнению, господин Козлов будет возглавлять предприятие в качестве исполняющего обязанности генерального директора. «Пока завод имеет статус федерального казенного предприятия, порядок назначения его генерального директора определяется Минпромторгом и предполагает проведение конкурса,— пояснил господин Кузьмицкий.— Исполняющего обязанности можно назначить и без проведения этой процедуры».

Собеседники в отрасли считают, что кадровые перестановки на ППЗ происходят в «напряженное для завода время». По их данным, на предприятии резко вырос объем государственного оборонного заказа, ответственность за выполнение которого лежит лично на руководителе. Кроме того, в конце прошлого года президент подписал указ, согласно которому пороховой завод должен быть акционирован в течение 60 месяцев, а его акции переданы в ГК «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации. Само предприятие окажется в контуре управления холдинга «Технодинамика». Источники отмечают, что новый директор будет отвечать и за реализацию этого проекта. «Теоретически новый директор может находиться в качестве исполняющего обязанности до конца процедуры акционирования,— говорит один из них.— После ее окончания назначать руководителя предприятия будет уже его совет директоров. Но за пять лет многое может поменяться, и не исключено, что от идеи акционирования откажутся».

Дмитрий Астахов