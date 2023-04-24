Иски задержали не по году

Конкурсному управляющему банкротного ОАО «Управление жилищного хозяйства Ленинского района Уфы» Александру Климову не удалось привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 211 млн руб. собственника должника и его бывших руководителей. 18 арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, которая в декабре прошлого года отказала в удовлетворении требований, указав на отсутствие доказательств необходимости привлечения ответчиков к ответственности и пропуск сроков исковой давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Администрация Уфы, подконтрольное ей МУП «Единый расчетно-кассовый центр», а также бывшие руководители признанного банкротом ОАО «Управление жилищного хозяйства Ленинского района Уфы» Айрат Валетдинов и Радик Мамлеев избежали выплаты 211 млн руб. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии, который в декабре прошлого года отказал в удовлетворении исковых требований конкурсного управляющего районного УЖХ Александра Климова о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности.

«УЖХ Ленинского района» было признано банкротом в сентябре 2016 года по заявлению МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Конкурсным управляющим был назначен Александр Дьяченко, который в декабре 2018 года обратился в арбитражный суд Башкирии с иском о привлечении бывших руководителей организации Айрата Валетдинова и Радика Мамлеева к субсидиарной ответственности. Как указано в материалах дела, господин Мамлеев руководил обществом с июля 2010 по апрель 2013 года, а Айрат Валетдинов — с апреля 2013 года до введения в отношении компании процедуры конкурсного производства.

В сентябре 2020 года новым конкурсным управляющим стал Александр Климов. В суде он уточнил заявленные требования и попросил привлечь к ответственности не только экс-руководителей, но также ЕРКЦ Уфы, которому принадлежит УЖХ, и мэрию города.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции указал на недоказанность оснований для привлечения к субсидиарной ответственности и пропуск годичного срока исковой давности. Как установил суд, задолженность возникла в 2014 году по договорам, заключенным в период с 2008 по 2012 годы, а уже в марте 2015 года должник прекратил заниматься хозяйственной деятельностью. Суд пришел к выводу, что сделать вывод «о наличии изначальных сложностей в определении круга надлежащих ответчиков по заявленным требованиям в рассматриваемом случае оснований также не имеется». При этом срок подачи заявления о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности истек в сентябре 2016 года, а оно было подано только в декабре 2018 года.

В апелляционной жалобе Александр Климов просил решение суда первой инстанции отменить, ссылаясь, что ответчики не подали заявление о банкротстве УЖХ после возникновения у него признаков несостоятельности в мае 2014 года. Он также считает, что Айрат Валетдинов не исполнил свои обязанности и в марте 2017 года не передал бухгалтерскую документацию, запрашиваемую судом.

Апелляционный суд согласился с выводами первой инстанции и оставил жалобы без удовлетворения.

Александр Климов на запрос «Ъ-Уфа» вчера не ответил.

По мнению старшего партнера юридической фирмы Intellect Романа Речкина, вероятность отмены или изменения судебных актов кассацией минимальна. «Ответственность за неподачу заявления о банкротстве наступает, когда «добросовестный и разумный руководитель» должен объективно определить, что неплатежеспособность — это не временный «кассовый разрыв», а принципиальная невозможность вести дальнейшую деятельность организации. Момент такого «объективного банкротства» порождает споры, и в данном деле суды по этим вопросам согласились с ответчиком»,— отметил он.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева считает вывод судов о пропуске срока исковой давности обоснованным. «Управляющий действительно обратился с заявлением лишь через два года после признания должника банкротом, при этом на наличие объективных препятствий для подачи заявления управляющий не указывал. Вероятно, судебные акты будут оставлены в силе в случае обжалования в вышестоящие инстанции»,— отметила она.

Карина Мамаева