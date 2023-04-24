Пока не все дома

Апелляция оставила в силе решение по спорному участку на проспекте Октября в Уфе рядом со строящимся ЖК The Prime. В январе арбитражный суд Башкирии отказал администрации Уфы в иске о признании недействительным разрешения на использование земель с неразграниченной госсобственностью, выданного в 2019 году предпринимательнице Татьяне Уваровой. Мэрия пыталась доказать, что участок предоставлялся для благоустройства, а не под парковку. Суды пришли к выводу, что автостоянка не противоречит целям его использования. Опрошенные юристы назвали решение ожидаемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суды пришли к выводу, что вокруг здания цирка не было охранной зоны

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Суды пришли к выводу, что вокруг здания цирка не было охранной зоны

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу администрации Уфы на решение арбитражного суда Башкирии. В январе суд первой инстанции отказал признавать недействительным решение Управления земельных и имущественных отношений (УЗИО) мэрии от 2019 года о выдаче разрешения на использование земель с неразграниченной госсобственностью площадью 6,3 тыс. кв. м на проспекте Октября предпринимательнице Татьяне Уваровой. На смежном участке, принадлежащем госпоже Уваровой, специализированный застройщик «Проспект», которому в 2021 году он был передан в аренду с правом выкупа, начал возводить ЖК The Prime. Ранее на этом месте располагался ночной клуб «А-кафе».

Татьяна Уварова получила разрешение на использование спорного участка для благоустройства территории. Однако, по мнению администрации, на нем размещены парковки для строящегося двухсекционного 27-этажного дома.

ООО «СЗ “Проспект”» зарегистрировано в октябре 2021 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. На 85% компания принадлежит Елене Тулегановой, на 15% — Айдару Гуфранову, входит в ГК СУ-1. Сдача ЖК The Prime планируется в четвертом квартале 2026 года. Согласно сервису «Наш дом.рф», продано 19% квартир.

Арбитражный суд Башкирии установил, что правила благоустройства Уфы, утвержденные горсоветом в 2020 году, относят к объектам благоустройства площадки автостоянок. Таким образом, парковки могут размещаться на землях, предоставленных для благоустройства территории, говорится в решении. Кроме того, суд счел недоказанным, что на спорном участке застройщик планирует разместить именно стоянку. Согласно проектной документации, основные детские и спортивные площадки будут расположены на дворовой территории и кровле, также в границах застройки запроектированы площадки и парковочные места на 347 мест. На участке для благоустройства по проекту предусмотрен прогулочный парк со спортивными, детскими и игровыми площадками.

Администрация в апелляционной жалобе настаивала на удовлетворении иска в полном объеме. Автомобильную стоянку для жителей строящегося дома нельзя расценить как элемент благоустройства территории, согласно Градостроительному кодексу, подчеркивал представитель мэрии в суде: «Указанные стоянка и площадки являются элементами благоустройства планируемого к строительству дома, но не территории муниципального образования».

Апелляционная инстанция повторила выводы арбитражного суда Башкирии, отметив, что если даже на спорной территории запланирована парковка, это соответствует целям использования. Кроме того, еще в конце 2019 года истек процессуальный срок на обжалование решения УЗИО, говорится в постановлении. Мэрия подала иск в августе прошлого года.

Параллельно с рассмотрением иска мэрии застройщика поддержало УФАС по Башкирии. В конце 2022 года «Проспект» подал жалобу на действия администрации Уфы, Госжилстройнадзора республики и Башкультнаследия, которые, по его словам, препятствовали реализации проекта. Госкомитет выдал мэрии предостережения и просил отозвать у «Проспекта» разрешение на строительство, так как в документации не была указана защитная зона объекта культурного наследия «Уфимский государственный цирк». Антимонопольное ведомство установило, что в 2019 году Башкультнаследие исключило здание Госцирка из защитных зон объектов культурного наследия, поэтому действия ответчиков оно расценило как «антиконкурентное соглашение, целью которого явилось устранение ООО СЗ „Проспект“ с товарного рынка строительства жилых и нежилых зданий».

В пресс-службе администрации Уфы «Ъ-Уфа» сообщили, что с постановлением апелляции не согласны и намерены подавать кассационную жалобу.

Адвокат, управляющий партнер ШИП Денис Шашкин отмечает, что апелляция правомерно отказала в отмене решения первой инстанции из-за пропуска срока исковой давности: «Госорган, в полномочия которого входит земельный контроль, не мог не быть осведомлен об издании публичного нормативного акта. Обратное могло бы иметь место, если доказать, что оспариваемый акт был без оглашения подписан и спрятан в стол».

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров, ссылаясь на Правила благоустройства Уфы, отметил, что автостоянки относятся к объектам благоустройства. Поэтому оснований для отмены судебных актов в кассации он не видит.

Влада Шипилова