Две недостроенные подземные автостоянки «Эксстроймаша» в Липецке попробуют повторно реализовать с торгов

В Липецке на повторные торги двумя лотами в форме публичного предложения выставлены две недостроенные подземные автостоянки обанкротившегося ОАО «Экстроймаш», следует из сообщения организатора торгов ООО «Реализация».

Первым лотом стоимостью 20,4 млн руб. предлагается автостоянка в 32 и 33 микрорайонах площадью застройки 4,7 тыс. кв. м степенью готовности 75%. Общее количество машино-мест - 158, из них проданных - 22, свободных - 136. Вторым лотом стоимостью 15,4 млн руб. - подземная автостоянка на улице Свиридова степенью готовности 90%. Из 158 мест продано 41, свободны - 117. Ранее на торги по продаже недостроев не было подано ни одной заявки.

Сотрудники управления СКР по Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении руководства ОАО «Эксстроймаш» (входит в девелоперский холдинг СУ-5 депутата облсовета Михаила Захарова) по факту крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при возведении ряда домов с долевым участием в рамках проекта жилого комплекса «Европейский» в 2017 году.

Подробнее о том, на что могли направлять средства дольщиков топ-менеджеры «Эксстроймаша», в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий