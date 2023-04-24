Экс-главу управления молодежи Симферополя будут судить за получение 2,5 млн рублей взяток

В Крыму бывшую начальницу управления молодежи, спорта и туризма мэрии Симферополя и двух начальников отделов управления будут судить за получение 2,5 млн руб. взяток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По версии следствия, бывшая руководитель управления организовала преступную группу, к участию в которой привлекла своих подчиненных. Несколько лет они получали от представителей общественных спортивных объединений взятки, сумма которых составляла 10% от средств, выделяемых из бюджета на возмещение затрат на спортивные мероприятия. В итоге экс-глава управления и ее подчиненные получили более 2,5 млн руб.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram