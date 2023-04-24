Телефонные мошенники похитили у бывшего первого замглавы аппарата Госдумы Безверхова более 44 млн рублей

Телефонные мошенники под видом сотрудников Центробанка украли у бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 44 млн руб. По факту его обращения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС в правоохранительных органах. РБК пишет, что Юрий Безверхов — подполковник КГБ в отставке.

По словам источника «РИА Новости», пенсионер Юрий Безверхов обратился в полицию с заявлением о краже у него денег с банковского счета. Потерпевший рассказал, что с ноября 2022 года по апрель 2023-го он получал звонки через мессенджер от неизвестного, представившегося сотрудником Центробанка, которому сообщал личные данные и коды. В итоге, согласно заявлению Юрия Безверхова, он лишился 44,3 млн руб., ушедших на счета аферистов несколькими переводами.

ТАСС сообщает, что телефонные мошенники общались с Юрием Безверховым через WhatsApp, убедив в том, что на его счет были ошибочно переведены деньги, которые нужно вернуть, сообщив личные данные и коды. Заявление о краже поступило в отдел полиции по району Теплый Стан, передает РБК.

«Следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Кража, совершенная в особо крупном размере'' (ч. 4 ст. 158 УК РФ)»,— сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Знакомый с 78-летним Юрием Безверховым рассказал РБК, что до переезда в Москву в 2002 году он проживал в Ленинградской области и являлся сотрудником 5-го отдела (позднее 5-й службы) УКГБ СССР по Ленинградской области. Должность первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрий Безверхов занял с 2004 года.

Мария Федотова