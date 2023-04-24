В Петербурге задержали подозреваемого в подготовке теракта участника «проукраинской группировки»

В Санкт-Петербурге сотрудники регионального управления ФСБ РФ задержали молодого человека, планировавшего, по версии правоохранителей, поджог полицейского транспорта. В отношении него заведено уголовное дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ст. 250 УК РФ).
Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти, задержанный мужчина — гражданин РФ. Следствие считает его участником неназванной «запрещенной проукраинской группировки». По месту жительства мужчины нашли компоненты взрывного устройства.
Следствие устанавливает все детали произошедшего. Изъятые детали взрывчатки направлены на экспертизу.