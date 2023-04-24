На Кубани разрабатывают проект рекультивации пяти свалок

Власти Краснодарского края проектируют рекультивацию свалок в Успенском, Кореновском, Белореченском районах, а также Анапе и Апшеронске. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин отметил, что документы по некоторым объектам уже находятся на завершающих стадиях разработки и проходят государственную экологическую и главгосэкспертизу. Таким образом, прорабатывается возможность ликвидации всех закрытых в регионе объектов обращения с ТКО.

Кроме того, власти ведут работу по получению федеральной поддержки на ликвидацию свалок в Новороссийске, Приморско-Ахтарске и Крымске. На этих объектах Росприроднадзор определит степень накопленного вреда окружающей среде. Также по проекту «Генеральная уборка» ликвидируют свалку в Кабардинке, а по проекту «Чистая страна» — в Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе.

Татьяна Ручкина

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