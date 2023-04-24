Губернатор Евгений Куйвашев заключил договор о сотрудничестве с Ферганской областью Узбекистана

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Республику Узбекистан заключил договор о сотрудничестве с хокимом Ферганской области Хайрулло Бозаровым, сообщили в департаменте информационной политики области.

Соглашение на сотрудничество между областями распространяется на промышленность, торговлю, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, культуру, туризм, инвестиционную и инновационную деятельности.

По словам губернатора Куйвашева, отношения с хокимом региона Узбекистана сложились, когда господин Бозаров возглавлял Наманганскую область республики. «Мы подписали соглашение, которое расширит двусторонние отношения во многих сферах: в экономике, торговле, образовании. Также мы договорились о развитии наших отношений в культурной и туристической сферах»,— заявил Хайрулло Бозаров.

В Ферганской области господину Куйвашеву презентовали производственные площадки, которые в перспективе могут стать партнерами Свердловской области. Одна из перспективных с точки зрения двустороннего сотрудничества площадок — завод «Кварц», который изготавливает стекло различного рода назначения, а также предприятие по производству керамогранитных плит Art Soft Ceramic и производство текстиля Global Textile Infinity.

«По итогам рабочего визита представителей Свердловской области в Фергану на Среднем Урале может появиться Ферганский дом, где будет представлена продукция этого региона Узбекистана. Такую идею обсудили Евгений Куйвашев и Хайрулло Бозаров. Она в ближайшее время будет прорабатываться»,— сказано в сообщении.

Свердловская делегация во главе с Евгением Куйвашевым отправилась в Республику Узбекистан для посещения международной выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте