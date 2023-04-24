Лимузин современного искусства

В музее современного искусства PERMM рассказали и показали, как будет выглядеть выставочное пространство учреждения после переезда в салон Mercedes-Benz. Пока в автоцентре «Телта-МБ» продают автомобили, но с 1 мая начнут подготовку к освобождению помещений. Открыться на новом месте музей должен 15 сентября. Годовая стоимость аренды автоцентра составит около 70 млн руб., тогда как сейчас PERMM арендует здание ТЦ меньшей площади за 18 млн руб. Эксперты считают, что салон Mercedes-Benz подходит для переезда музея. Участники рынка недвижимости задаются вопросом выгодности аренды такого крупного объекта в сравнении с приобретением здания.



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Музей современного искусства PERMM презентовал на пресс-конференции концепцию нового выставочного пространства в здании автоцентра «Телта-МБ». Как сообщила глава регионального минкульта Алла Платонова, открытие музея PERMM в здании салона Mercedes-Benz состоится 15 сентября. «Очень знаково, что музей в год 300-летия Перми переедет из нынешнего здания ближе к центру города в совершенно другое пространство, с гораздо большими площадями, с другими возможностями»,— подчеркнула министр.

По словам руководителя музея PERMM Наили Аллахвердиевой, в здании автоцентра на ул. Крисанова, 4, проведут реновацию. Сейчас идет проектирование музейных площадей на новом месте. В настоящее время PERMM арендует у «Сатурн-Р» здание бывшего торгового центра на бульваре Гагарина, 24. Госпожа Аллахвердиева отметила: музей не смущает тот факт, что культурное учреждение будет снова арендовать помещения, хотя и в другом здании. «У нас есть возможность масштабировать нашу деятельность и настроить сервисы, с которыми мы на бульваре Гагарина не сталкивались. Это, например, работа коммерческих проектов по сувенирной продукции с магазинами, кафе и прочим»,— поделилась руководитель PERMM. Расположение в центре города, другие транспортные потоки локации, в том числе туристические, расширят аудиторию музея. Наиля Аллахвердиева рассказала, что реновация помещений автосалона не предусматривает радикальных перестроек.

Над проектом адаптации автосалона под музейные нужды работает столичный архитектор Александр Леонов, сооснователь и главный архитектор бюро POLYGON, преподаватель архитектурной школы «МАРШ» при LMU (London Metropolitan University). «Переезд музея в относительно новое здание — не в историческом или промышленном квартале — это уникальное событие не только для российской, но и для мировой практики переездов и организации музейных пространств»,— подчеркнул господин Леонов. На первом этапе реновации будет преобразовано внутреннее пространство автосалона, а на втором благоустроена прилегающая территория. На первом этаже здания откроют «белый» зал для показа коллекций — он станет главным выставочным пространством музея. Сейчас там находится ремонтный зал (600 кв. м). Отличительной особенностью музея станет хранилище для музейных артефактов, доступное для взглядов посетителей. На втором этаже появится лекторий, кафе-бар, который расширят, а также кабинеты дирекции и персонала музея. В подвальном этаже организуют хранилище для музейной коллекции и еще одно выставочное пространство. Здание оборудовано пассажирским и грузовым лифтами, что позволит сделать более комфортным передвижение посетителей и перемещение музейных объектов.

Общая площадь здания «Телта-МБ» составляет 7,6 тыс. кв. м (из них экспозиционных будет 3 тыс. кв. м), годовая стоимость его аренды обойдется музею PERMM в 70 млн руб. (5,8 млн руб. в месяц). Еще 17 млн руб. потребуется на адаптацию автосалона под новое использование. С 1 мая автоцентр начнет готовиться к освобождению помещений.

Напомним, что музей совриска с 2014 года арендует у «Сатурн-Р» здание бывшего торгового центра на бульваре Гагарина, 24 (площадь около 3 тыс. кв. м, из них экспозиции отведено 1,5 тыс. кв. м). В 2023 году стоимость аренды здания для музея увеличилась с 16 до 18 млн руб. (около 1,5 млн руб. в месяц). В январе этого года стало известно, что культурное учреждение переедет в здание автосалона «Телта-МБ».

Председатель правления регионального отделения Союза архитекторов по Пермскому краю Виктор Воженников считает, что здание автоцентра «Телта-МБ» подходит для размещения музея совриска. «Художественные музеи требуют минимального естественного освещения: солнечный свет не должен мешать произведениям искусства. В то же время музеи современного искусства подобных требований не предъявляют. Думаю, что зал с большим витражным остеклением в здании автоцентра вписывается в концепцию PERMM»,— рассуждает господин Воженников. Исходя из анонсированной стоимости адаптации помещений в 17 млн руб., собеседник заключил, что работы будут представлять собой перепланировку. По мнению архитектора, на реновацию автосалона отводится небольшой срок и есть риск не успеть завершить ее вовремя. «Но все будет зависеть от желания заказчика и проектных решений. Можно обойтись минимумом работ и сделать небольшие перепланировки — это быстро и не затратно»,— полагает Виктор Воженников.

Руководитель УК Gold Realty Group Светлана Костромина назвала рыночной заявленную стоимость аренды здания на ул. Крисанова, 4, но отметила, что условия договора с музеем непонятны: имеются ли арендные каникулы на подготовку помещений, учтены ли в этой сумме коммунальные платежи. «Немногие бизнесы в Перми готовы ежегодно платить за аренду по 70 млн. По размерам ставок, если речь идет о крупных зданиях, цена аренды формируется в пределах 800 руб. за 1 кв. м с учетом коммунальных платежей»,— пояснила собеседник.

Отметим, что аренда 1 кв. м в здании по ул. Крисанова, 4, обойдется бюджету в 765,5 руб. Новая локация для музея приближена к основным культурным объектам города. Руководитель УК Gold Realty Group также задала вопрос о выгодности аренды здания для краевого бюджета. По мнению Светланы Костроминой, объект для размещения PERMM выгоднее купить с помощью кредитной поддержки, тогда он окупится в течение нескольких лет и станет собственностью, а не статьей расходов бюджета на долгие годы.

Евгения Ахмедова