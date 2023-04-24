Съезд с КАД на Выборгское шоссе с внутреннего кольца перекроют до июля

Транспортную развязку на пересечении петербургской КАД с Выборгским шоссе будет полностью перекрыто движение по направлению на внутреннее кольцо, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в понедельник, 24 апреля. Ограничения вводят на время ремонта путепровода.

«Объезд перекрытого участка будет осуществляться через разворотную петлю (с внешнего на внутреннее кольцо КАД), расположенную на 17 километре в районе складов временного хранения ООО "Парголовский ТЛК"»,— говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 15 мая по 13 июля. Работы на объекте будет выполнять АО «ВАД».

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