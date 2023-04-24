«АльфаСтрахование» компенсировала последствия подтопления торгового объекта сети продуктовых магазинов в Сочи

«АльфаСтрахование» выплатила почти 4,4 млн руб. крупной сети продуктовых магазинов за повреждения, которые в результате затопления получил торговый объект в г. Сочи. ЧП случилось из-за сильных дождей: менее чем за сутки выпала практически месячная норма осадков, в результате чего были затоплены дороги и первые этажи зданий, включая помещение магазина, в отдельных районах города отключилось электроснабжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «АльфаСтрахование» Фото: АО «АльфаСтрахование»

Водой была повреждена внутренняя отделка магазина, мебель, продукты и сопутствующие товары. Потери для владельца могли бы быть существенными, если бы не договор страхования имущества, в котором предусмотрена защита в том числе от опасных природных явлений.

«Повреждение или утрата имущества могут значительно повлиять на экономическое положение организации, вызвать перебои в работе вплоть до полной остановки на период восстановления. Договор страхования предоставляет финансовую защиту на случай возникновения убытков при наступлении застрахованных рисков. Собственник получает компенсацию за утраченное или поврежденное имущество и может покрыть расходы на восстановление работы своего предприятия»,— говорит Борис Осипов, директор департамента урегулирования убытков имущественного страхования «АльфаСтрахование».

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