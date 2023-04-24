Группа «Тату» воссоединится ради концерта перед петербургским матчем «Зенит»—«Спартак»

Поп-группа «Тату», распавшаяся в 2011 году, объявила о разовом воссоединении. Коллектив даст единственный концерт в Санкт-Петербурге перед матчем ФК «Зенит» и «Спартака».

«Впервые на российской сцене Юля Волкова и Лена Катина воссоединятся всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре»,— сообщается официальной фанатской странице коллектива «Вконтакте».

Группа «Тату» была создана в 1999 году. Коллектив по сей день остается единственной российской группой, получившей награду IFPI за число проданных альбомов.

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