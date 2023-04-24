Два района Ярославской области завершают отопительный сезон

В Ярославском и Тутаевском районах объявлено о завершении отопительного сезона. Об этом в социальных сетях заявили главы муниципальных образований.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Котельная

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Исполняющая полномочия главы Тутаевского района Ольга Низова сообщила о начале отключения отопления со вторника 25 апреля.

«В Тутаевском районе отключение будет производиться поэтапно с 25 апреля, начиная с многоквартирных домов. В объектах социальной сферы отопление будет отключаться во вторую очередь»,— отметила Ольга Низова.

В Ярославском районе отопительный сезон также решили завершить уже на этой неделе.

«Отключают подачу тепла, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится выше 8 °С, и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее повышение. В Ярославском районе отключение отопления состоится в эту пятницу 28 апреля»,— заявил глава Ярославского района Николай Золотников.

Андрей Иванов