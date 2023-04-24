В море у Новороссийска обнаружен пятно нефтепродуктов площадью 40 тыс. кв. м.

Инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора выявили в акватории у Новороссийска пятно нефтепродуктов площадью 40 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация об обнаружении поступила 21 апреля. Загрязнение выявили рядом с причалами ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП». На месте происшествия были взяты пробы. Предположительно, в воду попало дизельное топливо.

«В целях установления всех обстоятельств произошедшего, сотрудники Росприроднадзора совместно с Новороссийской транспортной прокуратурой организовали внеплановую выездную проверку лица, эксплуатирующего указанный участок акватории»,— сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

После установления всех обстоятельств происшествия, специалисты оценят ущерб и меры взыскания с ответственных лиц.

Анастасия Назарова