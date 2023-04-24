В Ярославской области раскрыто мошенничество с оформлением электроники в кредит

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту серии мошеннических действий с оформлением кредитов на электронику. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УМВД по Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ УМВД по Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Сотрудниками регионального УМВД установлен причастный к преступлению 21-летний житель Вологодской области. По данным предварительного следствия, подозреваемый предлагал людям оформить кредиты в гипермаркетах электроники в разных городах для выкупа таких устройств. Он оформлял на людей кредиты или онлайн-договор лизинга на покупку техники, получал этот товар и перепродавал по низкой цене.

Мужчина обещал потерпевшим, что будет сам выплачивать кредиты, а за участие в его схеме предлагал небольшой процент от суммы сделок. После нескольких месяцев просрочки банки стали требовать выплат с тех, на кого был оформлен договор. Потерпевшие обратились в полицию. Предварительный ущерб по уголовному делу составил 5 млн руб.

Алла Чижова