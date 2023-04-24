Перед майскими праздниками из Москвы в Крым запустили дополнительный поезд

26 апреля «Гранд Сервис Экспресс» запустит дополнительный поезд №159/160 по маршруту Симферополь — Москва — Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Новые рейсы были введены в связи с выросшем спросом на билеты в Крым накануне майских праздников. Дополнительный поезд выполнит из Москвы в регион две пары рейсов.

Продажи билетов открылись 24 апреля. Из Симферополя поезд отправится 26 и 27 апреля в 10:40 и прибудет на Казанский вокзал Москвы на следующий день в 23:54. В обратном направлении состав отправится 28 апреля в 7:40, а 29 апреля в 9:42 и прибудет в столицу Крыма 30 апреля и 1 мая в 2:35.

Татьяна Ручкина

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