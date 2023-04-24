Заболеваемость коронавирусом в Черноземье на прошедшей неделе продолжила снижаться

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 17 по 23 апреля в Черноземье было выявлено 3 147 случаев этого заболевания. Неделей ранее показатель составлял 3 922 случая.

В Белгородской области выявлено 467 случаев коронавируса (неделей ранее — 570, за все время — 172 238). Выздоровели 535 человек (всего — 168 842). Зафиксированы два случая летального исхода (всего — 2 353).

В Воронежской области выявлено 1 694 случая коронавируса (неделей ранее — 1 957, за все время — 502 643). Выздоровели 1 748 человек (всего — 491 086). Зафиксированы восемь случаев летального исхода (всего — 8 642).

В Курской области выявлено 204 случая коронавируса (неделей ранее — 267, за все время — 154 970). Выздоровели 230 человек (всего — 151 973). Один человек умер (всего — 2 541).

В Липецкой области выявлено 258 случаев коронавируса (неделей ранее — 349, за все время — 183 106). Выздоровели 466 человек (всего — 178 652). Умерли три пациента (всего — 3 981).

В Орловской области выявлены 172 случая коронавируса (неделей ранее — 341, за все время — 139 925). Выздоровело 269 человек (всего — 137 445). Умер один человек (всего — 1 986).

В Тамбовской области выявлено 352 случая коронавируса (неделей ранее — 438, за все время — 144 456). Выздоровели 423 человека (всего — 141 151). Случаев летального исхода не зафиксировано (всего — 2 536).

Всего с начала пандемии в Черноземье зарегистрировано 1 297 338 случаев коронавируса. 1 269 149 случаев закончилось выздоровлением (за неделю — 3 671). От последствий COVID-19 скончались 22 039 человек (за неделю — 15).

Мария Старикова