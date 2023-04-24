«Синара-Девелопмент» получила разрешение и приступает к строительству пансионата для пожилых

Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство пансионата для пожилых людей (геронтологического центра) в Академическом районе, в границах ул. Чусовской тракт – Хрустальногорская – Восходящая. Как рассказали в пресс-службе компании «Синара-Девелопмент», застройщик приступает к строительству объекта.

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Общая площадь центра составит более 17 тыс. кв. м. В основном семиэтажном здании предусмотрены жилые номера, административные и медицинские секторы, многофункциональный зал для мероприятий. В центре одновременно смогут проживать 246 человек – запроектировано 48 одноместных и 99 двухместных номеров.

На территории планируют оборудовать закрытую прогулочную зону, сенсорный парк, гимнастическую площадку, беседки. «В центре гостям будут оказывать комплекс услуг по обеспечению профессионального ухода и организации досуга. Подобного учреждения восточнее Москвы нет, а потребность в высококачественном уходе за пожилыми людьми достаточно высокая», – рассказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. По его словам, сдать объект в эксплуатацию хотят в 2024 году.

В конце прошлого года администрация Екатеринбурга завершила общественные обсуждения, касающиеся проекта дома престарелых.

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