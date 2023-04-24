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«Черкизово» намерено вложить 3,5 млрд рублей в челябинские предприятия «Здоровой фермы»

Группа «Черкизово» планирует инвестировать более 3,5 млрд руб. в развитие недавно приобретенных предприятий агрохолдинга «Здоровая ферма», расположенных не территории Челябинской области. Такая информация прозвучала на совещании губернатора Алексея Текслера с руководством «Черкизово», сообщает правительство региона.

Новый собственник бойлерного направления «Здоровой фермы» намерен направить инвестиции в течении трех ближайших лет на ремонт предприятий и расширение производственных мощностей. Дополнительно компания планирует привлечь более 300 сотрудников.

«Площадки, которые приобрела группа „Черкизово“ - это треть производства мяса птицы в регионе. У предприятий были определенные проблемы. Вхождение квалифицированного собственника в этот бизнес мы оцениваем положительно, так как заинтересованы в росте объемов производства. Это и налоговая база, и занятость населения, и заработная плата, потенциал объема экспорта»,– прокомментировал губернатор. Он акцентировал внимание новых собственников на необходимости решения экологических вопросов, в том числе завершении строительства очистных сооружений. Без этого, по мнению Алексея Текслера, говорить о росте не представляется возможным.

Генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов на совещании отметил, что регион перспективный и с точки зрения потребления, и с точки зрения производственной эффективности. «У нашей команды большой опыт, но и задачи амбициозные, не простые. Думаю, если мы скоординируем усилия, то все возможно преодолеть. В ближайшее время будем стабилизировать производство и через пару лет выходить на максимальную загрузку 120-150 тыс. т мяса птицы»,– сказал господин Михайлов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 20 декабря 2022 года дочернее предприятие группы «Черкизово» – агрокомплекс «Михайловский» приобрел у банка непрофильных активов «Траст» 100% долей в уставных капиталах ООО «ТД “Здоровая ферма”», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», ООО ГК «Здоровая ферма» и ООО «Здоровая ферма деликатесы». Также в лот вошли права требования «Траста» и птицефабрики «Комсомольская» к этим юрлицам на 3,43 млрд руб. Сумма сделки составила 4,03 млрд руб.

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