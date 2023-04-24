Донские вина удостоились наград дегустационного конкурса «Южная Россия — 2023»

Продукция донской «Винодельни Ведерниковъ» была отмечена четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями дегустационного конкурса «Южная Россия — 2023», прошедшего в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Сомелье также отметили в номинации «Выбор жюри» — «Лучшее игристое» донское вино сорта «Сибирьковый».

Всего в конкурсе было представлено 217 видов игристых и тихих вин из южных регионов. Жюри из 18 специалистов оценивали напитки по 100-балльной шкале органолептических характеристик. Эксперты обращали внимание на прозрачность, цвет, насыщенность вкуса и аромата, а также гармоничность и сбалансированность вина.

«В Ростовской области производят винодельческую продукцию восемь предприятий и семь лицензированных фермерских хозяйств. По итогам прошлого года произведено почти 425 тыс. декалитров винодельческой продукции, что практически в два раза превышает объемы производства 2021 года»,— цитирует пресс-служба правительства региона первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова.

Анастасия Назарова