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ММК не планирует выплачивать акционерам дивиденды за 2022 год

Совет директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» рекомендовал общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2022 год. За это единогласно выступили члены совета на заседании 21 апреля, говорится в сообщении на портале Центра раскрытия корпоративное информации.

Годовое общее собрание акционеров назначено на 26 мая. Оно пройдет в заочной форме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2022 году ММК отказалась от выплаты дивидендов за IV квартал 2021 года. Компания оказалась в сложной ситуации из-за санкций со стороны Евросоюза и США. В середине марта этого года председатель совета директоров ММК Виктор Рашников говорил, что к вопросу о выплате дивидендов акционерам компания вернется не ранее декабря 2023 года.

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