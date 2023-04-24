Порты Ростовской области вошли в Азово-Черноморский филиал ФГУП «Росморпорт»

В связи с ликвидацией Азовского филиала ФГУП «Росморпорт» морские порты Ростовской области перешли в ведение Азово-Черноморского бассейнового филиала «Росморпорта». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФГУП «Росморпорт» Фото: пресс-служба ФГУП «Росморпорт»

Деятельность Азово-Черноморского филиала распространяется на порты Новороссийска, Геленджика, Анапы, Ейска, Темрюка, Тамани, Кавказа, Туапсе, Керчи и Сочи. Теперь в число подведомственных гаваней данного филиала вошли также порты Ростова-на-Дону, Таганрога и Азова.

Анастасия Назарова