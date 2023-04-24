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Главу курганского реготделения «Опоры России» переизбрали на новый срок

Председателем курганского регионального отделения «Опоры России» на новый четырехлетний срок переизбрана Ольга Лютикова. Об этом сообщают в общественной организации.

Сейчас в работе десяти комитетов и комиссий курганской «Опоры России» участвуют более ста членов. По словам главы реготделения, в дальнейшем будет усилена работа по поддержке самозанятости и сфер, в которых широко представлен малый бизнес: индустрии красоты, предпринимательского образования и рекламы.

«Также планируем повышать экспертную деятельность отделения и открыть кафедру предпринимательства в Курганском государственном университете», — отметила Ольга Лютикова.

Ольга Лютикова возглавляет курганское реготделение «Опоры России» с 2019 года.

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