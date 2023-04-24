Строители уходят за город

В Ижевске начался строительный сезон. Вырос спрос на строительство частных домов, увеличилось и число предложений. Эти факторы стали предпосылками для повышения стоимости загородных домов. Строительные компании города возросший интерес к ИЖС объясняют изменением внутренней ситуации в стране, продлением льготных ипотечных программ, отложенным спросом, а также более низкой стоимостью — цена квадратного метра в частном доме значительно ниже, чем в многоквартирном. Участники рынка также отмечают повышение цен на земельные участки. Большинство компаний считают, что спрос и стоимость продолжат расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Авито Услуги» спрос на строительство частных домов в Ижевске вырос на 71% по сравнению с прошлым годом. Значительно увеличилось и число предложений от частных специалистов и строительных фирм в городе — на 25%. Наиболее популярным запросом стало строительство домов и коттеджей «под ключ» — спрос в этой категории в Ижевске вырос за последний месяц сразу на 57%. «Большая часть заказчиков планируют такой крупный проект именно на период с весны по осень, и уже сейчас мы фиксируем ускорение темпов роста спроса на строительные услуги»,— прокомментировала руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова. По ее прогнозам, в этом сезоне динамика роста спроса на частное загородное строительство значительно превысит показатели прошлого года. Большую роль в этом также сыграет и фактор отложенного спроса после некоторого замедления темпов роста строительного рынка в прошлом году.

Вместе с тем на 23,1% выросла стоимость загородных домов. Больше всего подорожали таунхаусы — на 40% за год, дома подорожали на 10%, коттеджи на 6,3%. Сегодня в среднем в Удмуртии таунхаус можно купить за 5,6 млн руб., дом — за 2,2 млн, коттедж — за 6,3 млн руб., подсчитали специалисты. «В 2023 году рынок загородного жилья останется стабильным: по сравнению с другими категориями недвижимости жители активно приобретают загородную и все больше используют для этого ипотеку. На этом фоне цены могут подрасти»,— поделился руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Строительный консультант «СНиП Строй Ижевск» Артемий Каразаев также говорит об увеличении интереса к индивидуальному жилому строительству (ИЖС). Он рассказал «Ъ-Удмуртия», что в этом году сезон начался раньше, а спрос необычно высокий. При этом, по его наблюдениям, цена в сравнении с прошлым годом практически не изменилась.

«Но это начало сезона, и цена только начала идти вверх вместе с растущим спросом. Это связано с большой выдачей ипотек. Средняя стоимость за дом в штукатурке в предчистовой отделке со всеми инженерными системами у нас около 40 тыс. руб. за 1 кв. м»,— прокомментировал господин Каразаев.

Он добавил, что ожидается повышение цен и на земельные участники. Однако цена на них зависит от расстояния до города и от инфраструктуры.

Наибольшей популярностью пользуются дома из газоблока в штукатурке с утеплением, говорит Артемий Каразаев. «75 кв. м на три спальни, кухню-гостиную, ванную и котельную, а также с террасой. Такой дом на данный момент стоит в пределах 3,9 млн руб. В целом государство поддерживает население льготными ипотеками, индустрия стремительно развивается. Сейчас активно работаем над предложениями комфорт плюс класса под IT-ипотеку»,— рассказал господин Каразаев. По его мнению, спрос на ИЖС и цены продолжат расти, однако резких скачков не предвидится.

Схожего мнения придерживается директор «Стройресурса» Александр Бобров. Цена земельного участка, по его наблюдениям, выросла ориентировочно на 30%, а стоимость ИЖС растет каждый год, чему способствует рост стоимости материалов и рабочей силы. «Цена на строительные материалы стабильно растет от сезона к сезону, это плановое и ожидаемое повышение, дефицит материалов также планово бывает в начале строительного сезона, и застройщики, как правило, к этому готовы»,— поделился господин Бобров. Он подчеркнул, что с появлением льготных ипотек ИЖС стало более доступно для жителей Удмуртии, и это «беспрецедентная ситуация».

Увеличение спроса и деловой активности населения, изменение внутренней ситуации в стране, продление льготных ипотечных программ, отложенный спрос и сезонность привели к увеличению стоимости строительства, говорит руководитель отдела продаж компании «Урбан» Дмитрий Корякин.

«Средняя стоимость индивидуального жилого дома составляет 40–50 тыс. руб. за 1 кв. м, что почти в два раза ниже стоимости жилья в многоквартирных домах. Прогноз на текущий год у нас положительный. Предыдущий год был сложным, богатым на разные события и шоки, в этом году обстановка более спокойная, поэтому год обещает быть рабочим»,— заключил господин Корякин.

В агентстве недвижимости «Этажи» также наблюдают увеличение спроса по сравнению с прошлым годом. Руководитель отдела загородной недвижимости Максим Иванов считает, что этому способствуют выгодные ипотечные продукты, маркетинг со стороны застройщиков и погружение агентств недвижимости в изучение данного типа жилья. При этом на фоне роста цен на квартиры цены на дома более стабильны. Средняя цена за 1 кв. м — 45 тыс. руб. «Если опираться на статистику продаж в нашем агентстве, то доля загородной недвижимости выросла на 3% по сравнению с прошлым годом, новостройки по-прежнему занимают долю порядка 30% в структуре продаж нашего агентства и “Домклика”. Наиболее популярны дома от 80 до 120 кв. м, газоблок, кирпич»,— прокомментировал господин Иванов.

В целом, по мнению экспертов, Ижевск — развивающийся город, где есть большой потенциал для строительства как многоквартирного, так и индивидуального жилья.

Татьяна Колегова

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