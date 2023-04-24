Сумма госпремии имени Тукая увеличили до 1 млн рублей

Сумму госпремии Татарстана имени Тукая увеличили вдвое, до 1 млн руб. Указ об этом подписал глава региона Рустам Минниханов.

Премию имени Тукая вручают за самые выдающиеся произведения литературы и искусства, которые получают общественное признание и вносят большой вклад в развитие культуры, а также отличаются высоким уровнем профессионального мастерства и обладают своеобразием авторского стиля, новизной и оригинальностью. Кроме того, ее могут присудить за выдающиеся научные исследования в области искусствоведения и литературоведения.

Госпремия имени Тукая вручается ежегодно. Она Премия присуждается указом главой республики.

"Ъ-Казань"