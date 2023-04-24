В трех районах Петербурга появятся пять новых городских парковок

У трех станций метро в Невском, Адмиралтейском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга в 2023 году откроются еще пять городских автостоянок, включая две перехватывающие. Сейчас ведется их проектирование, рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

«Проектно-изыскательские работы по заказу комитета по транспорту по всем пяти объектам ведет Городской центр управления парковками»,— говорится в сообщении.

Одна парковка площадью 2,5 тыс. кв. м заработает у станции метро «Проспект Большевиков», еще одна площадью 3,9 тыс. кв. м появится на Загородном проспекте возле «Пушкинской». Две перехватывающие стоянки откроются у станции «Рыбацкое», каждая площадью 13,5 тыс. кв. м. Последняя из проектируемых парковок появится на проспекте Энергетиков, ее площадь составит 6. тыс. кв. м.

Сегодня в Петербурге действует 13 городских и 20 перехватывающих парковок на более чем 3,7 тыс. машиномест.

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