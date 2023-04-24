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СК в Удмуртии проверяет информацию об обвале потолка в общежитии в Сарапуле из-за некачественного ремонта

В Удмуртии следственный комитет начал проверку информации о том, что в общежитии на улице Интернациональная в Сарапуле обрушилась стена из-за некачественного ремонта. Соответствующие данные ранее появились в ряде СМИ, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам жильцов общежития, в местах общего пользования опасно находиться, поскольку вместо надлежащего ремонта для поддержки потолка в помещении установили бревна с гвоздями. Это создает угрозу получения травм.


При этом в сообщении ведомства отмечается, что в одном из средств массовой информации также сообщается о том, что техническое состояние дома № 39 по улице Карла Маркса в Сарапуле представляет угрозу для проживающих. Здание же признано аварийным в 2021 году.

В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В результате будет дана оценка по ст. 293 УК РФ (халатность).

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