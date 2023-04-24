ФСБ задержала екатеринбуржцев за организацию незаконной миграции 2,5 тыс. человек

Семерых жителей Екатеринбурга задержали за организацию незаконной миграции более 2,5 тыс. человек. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области сообщили о возбуждении двух уголовных дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

По данным силовиков, с сентября 2021 года по март 2023-го задержанные изготавливали для мигрантов из стран ближнего зарубежья поддельные трудовые договоры от имени юридических лиц. Благодаря этому иностранцы могли продлевать срок пребывания в России.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники свердловского УФСБ и пограничного управления ФСБ по Челябинской области. Силовиками был ликвидирован замаскированный под автосервис подпольный офис по изготовлению печатей, штампов и бланков документов юрлиц.

В ходе обысков по местам проживания задержанных была изъята компьютерная техника, телефоны, сим-карты и банковские карты, оформленные на подставных лиц, а также обнаружены списки ранее легализованных иностранцев.

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