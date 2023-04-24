Краснодарский край стал лидером по доходности инвестиций в недвижимость

Жители Краснодарского края получили самый высокий доход от инвестиций в недвижимость за последние пять лет, следует из исследования РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани недвижимость, с учетом сдачи в аренду, могла принести доход 19,7% в год. На второй и третьей строчках — Республика Алтай (18,2%) и Республика Адыгея (15,9%) соответственно. Чуть больше 1% — это самый низкий показатель по стране — в Оренбургской области.

Средняя доходность по РФ составила 9,3%. Москва в рейтинге на 37-й строчке (8,2%), Санкт-Петербург — на 62-й (6,3%).

Доходность считалась с 2018 по 2022 годы от прироста стоимости квартиры среднего качества и сдачи ее в аренду. По этому показателю произведено ранжирование регионов в рейтинге. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции.

Тат Гаспарян

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