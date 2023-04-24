За три года просроченный розничный долг жителей Кубани увеличился на 65%

С 2020 года среднедушевой просроченный розничный долг жителей Краснодарского края увеличился на 65%, с 5,4 тыс. до 8,9 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант» на основе анализа данных Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

На 1 марта 2023 года на Кубани портфель розничной просроченной задолженности составил 50,9 млрд руб. В Адыгее он оказался значительно ниже — 4,4 млрд руб. При этом за три года среднедушевой просроченный розничный долг жителей республики вырос на 70%, с 5,5 тыс. до 9,4 тыс. руб.

Крым и Севастополь стали регионами — лидерами по максимальной динамике прироста среднедушевой просроченной задолженности — 185% (с 577 до 1,6 тыс. руб.) и 197% (с 443 до 1,3 тыс. руб.) соответственно. В Крыму портфель розничной просроченной задолженности составил 3,1 млрд руб., в Севастополе — 687 млн руб.

Всего в России на начало марта 2023 года на балансах банков накопилось более 1,1 трлн руб. просроченной розничной задолженности. Согласно численности населения РФ по Росстату, долг каждого гражданина РФ весной 2023 года достиг 7,6 тыс. руб. Три года назад он был меньше на 53%, или в 1,5 раза, и составлял 4,9 тыс. руб.

«Накапливаемая такими быстрыми темпами просроченная задолженность ограничивает возможности банков по выдаче новых кредитов, а население — лишает возможности их получать, тем самым снижая приток денег в экономику»,— отметил гендиректор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram