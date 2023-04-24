На программу инициативного бюджетирования в Краснодарском крае направят миллиард рублей

На реализацию программы «Инициативное бюджетирование» в Краснодарском крае в текущем году добавили 200 млн руб., увеличив фонд до 500 млн руб. В 2024 году на финансирование программы выделят 1 млрд руб., сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«На Кубани эта деятельность объединяет 25 тыс. человек — глав и специалистов муниципалитетов, сельских поселений, депутатов, тосовцев»,— сказал глава Кубани.

Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко вручили 36 главам сельских поселений, занявших призовые места в краевом смотре-конкурсе на звание лучшего поселения за 2022 год, почетные грамоты администрации края и дипломы ЗСК. Руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Борис Левитский удостоен благодарности президента РФ.

Тат Гаспарян

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