Перечисления Горьковской железной дороги в бюджет Нижегородской области выросли на 26%

Горьковская железная дорога (ГЖД) в первом квартале 2023 года перечислила в региональные и местные бюджеты и социальный фонд более 4,5 млрд руб. налоговых платежей и страховых взносов, сообщили в пресс-службе магистрали. Это на 32,4% больше, чем в январе-марте прошлого года.

Большая часть платежей ГЖД пришлась на Нижегородскую область – 2,9 млрд руб. (+26,1% к 2022 году). В бюджет Татарстана магистраль перечислила 487 млн руб. (+52,2%), Кировской области – 400 млн руб. (+70,2%). В остальных шести регионах налоговые выплаты превысили 772 млн руб.

Елена Ковалева