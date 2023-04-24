Жители Татарстана могут подать заявление на службу по контракту на госуслугах

Жители России, включая татарстанцев, теперь могут подать заявление на военную службу по контракту можно на едином портале госуслуг. Об этом на пресс-конференции сказал руководитель пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

По его словам, для подачи заявления татарстанцам нужно выбрать на портале госуслуг сервис «Стать добровольцем или контрактником». Затем кандидаты пройдут ряд проверок. Они начинаются с собеседования в пункте отбора и заканчиваются медицинским обследованием. Контракт заключаются сроком от одного до пяти лет. После подписания договора служащему дадут 195 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты.

"Ъ-Казань"