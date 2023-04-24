Николай Сатаев предложил увольнять депутатов, прогулявших половину заседаний

Комиссия гордумы по местному самоуправлению рекомендовала в среду принять поправку в устав Нижнего Новгорода о досрочном прекращении полномочий депутата, если он без уважительных причин отсутствовал «на всех заседаниях городской думы в течение шести месяцев подряд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это норма, карающая депутатов-прогульщиков в МСУ, предложена федеральным законодателем. Однако зампреду гордумы Николаю Сатаеву она показалась слишком мягкой, и он предложил свою поправку – прекращать полномочия тех депутатов, которые прогуляли не менее половины пленарных заседаний. По словам депутата Сатаева, таких парламентариев надо «гнать из думы».

Председатель комиссии Ольга Балакина рекомендовала ему соблюсти порядок и внести свою поправку через комиссию по уставу, и если она не противоречит федеральному законодательству, то ее вынесут на публичные слушания. Николай Сатаев пообещал изучить документы по этому вопросу и не исключил, что внесет свою инициативу, ужесточающую ответственность за прогулы.

После принятия одобренной комиссией поправки в зоне риска окажется депутат-единоросс Владимир Амельченко, который не посещает заседания, но не раз избирался в городскую думу от Автозаводского района.

Иван Сергеев