Экс-сотрудника УФСИН будут судить за незаконный сбыт психотропных веществ

Ярославский следственный комитет завершил расследование о сбыте психотропных веществ 31-летним экс-сотрудником пенитенциарной системы и 39-летним местным жителем. Мужчины обвиняются по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт психотропного вещества группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

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Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области СУ СК РФ по Ярославской области

Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области

По материалам дела, в апреле-мае 2022 года обвиняемые нелегально продавали психотропные вещества. Региональные УФСБ И УФСИН пресекли преступную деятельность. Сейчас следствие собрало доказательственную базу и передало дело в суд для рассмотрения по существу.

Алла Чижова