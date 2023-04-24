В Екатеринбурге вынесли приговор девушке за оставление службы во время мобилизации

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащей Зареме Джиоевой за самовольное оставление места службы в период мобилизации или в условиях вооруженного конфликта. В картотеке суда указано, что она признана виновной по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ.

It’s My City со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что девушке назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Оперативно подтвердить эту информацию «Ъ-Урал» в пресс-службе не смогли.

По данным издания, Зарема Джиоева служила по контракту. Девушка якобы решила отдохнуть от службы и после окончания отпуска не вышла из увольнения, а осталась у родственников. Причину своего поступка она комментировать отказалась.

По данным картотеки Екатеринбургского военного суда, с конца прошлого года было вынесено уже пять приговоров по делам по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ.

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