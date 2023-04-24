В Кургане осужден житель Москвы, похитивший 15 млн рублей у трех банков

Курганский городской суд приговорил к шести годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Москвы, создавшего преступную группу в Зауралье для хищения денег у банков. Он признан виновным в трех эпизодах кражи и легализации добытых преступным путем средств (ч. 4 ст. 158 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщает прокуратура Курганской области.

Суд установил, что преступления были совершены с ноября 2020 года по октябрь 2021-го. Москвич вовлек в преступную группу двух жителей Курганской области. Они добывали банковские карты и терминалы от неосведомленных о преступной деятельности лиц. С помощью банковского оборудования и карт соучастники совершали фиктивные финансовые операции, похитив таким образом у трех банков более 15 млн руб.

Уголовное дело в отношении организатора группировки было рассмотрено в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Дела двух других соучастников сейчас находятся на рассмотрении в суде.