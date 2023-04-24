Двое человек пострадали в перевернувшейся LADA в селе Карсовай в Удмуртии

Ночью 22 апреля в селе Карсовай в Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 22-летний водитель LADA Granta не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору. После этого автомобиль перевернулся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия водитель получил множественные травмы. Молодого человека госпитализировали. Его пассажир, 22-летний мужчина, также пострадал.

Отмечается, что у водителя имелись признаки опьянения. Медицинские сотрудники взяли анализ крови для проведения химико-токсикологического исследования. Водитель и его пассажир в момент аварии также не были пристегнуты ремнями безопасности.