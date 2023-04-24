Берег Черного моря стал чище

22 апреля в Темрюкском районе (Краснодарский край) состоялась Всероссийская экологическая акция по уборке берегов «Вода России». Партнером события второй год выступает компания «ОТЭКО» — оператор морских терминалов в порту Тамань.

Экосубботник собрал более 500 участников на территории рядом с природным памятником — Соленым озером, недалеко от поселка Веселовка Темрюкского района. Озеро отделяет от Черного моря узкая песчаная коса шириной всего около 200 метров. Именно на этом пляже проводилась уборка. Уникальные грязи озера известны не только в Краснодарском крае, туристы приезжают сюда со всей России. Объект является памятником природы регионального значения и охраняется государством.

На уборку берегов вышли волонтеры движения «Энергия добра», сотрудники ОТЭКО, неравнодушные жители, учащиеся таманских школ, представители муниципальной власти. Участники акции собрали более 600 мешков мусора, из которых 10% составил бытовой мусор, 44% — пластик, 25% — бумага и картон и 21% — металл.

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Специальным гостем акции стал Николай Валуев, знаменитый российский боксер, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В субботнике также приняли участие заместитель директора центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Абиль Везиров, заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Андрей Колосков, заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Мария Краснощекова, секретарь комитета ЗСК по физической культуре Ирина Караваева, глава Темрюкского района Федор Бабенков.

«В прошлом году Тамань впервые присоединилась к федеральной акции "Вода России", а привела эту акцию на гостеприимный черноморский берег компания "ОТЭКО". Сегодня мы видели сотни людей, пришедших на акцию, видели, с каким рвением они тратят свой законный выходной день на то, чтобы очистить пляж от "подарков", которые принесли на их землю зимние штормы. Это и есть любовь к малой Родине, и развитие туризма начинается как раз с таких повседневных дел. Таманцы — молодцы, именно так и нужно относиться к окружающей среде: проактивно, бережно и сообща!» — заявил Николай Валуев.

«Кубань уже давно принимает активное участие в акции "Вода России". Особенность сегодняшнего мероприятия не только в большом количестве участников, но и в уникальности самой территории. Именно на Тамани наибольшая концентрация редких птиц, эндемичных растений и животных. Место сегодняшней уборки объединяет две особо охраняемые природные территории регионального значения — природный парк "Анапская пересыпь" и памятник природы "Озеро Соленое". Выражаю огромную благодарность всем участникам и организаторам за проявленный патриотизм, неравнодушное отношение к окружающей среде и сохранению уникальности территории»,— сказал Андрей Колосков.

Уборка прошла в формате квеста-соревнования между командами. Собранный мусор участники сразу распределяли на четыре фракции для последующего вывоза и переработки. Во время сбора штормового мусора на берегах всегда можно найти необычные предметы. В этот раз самыми неожиданными находками стали металлический стул, большой чугунный кувшин и женская сумка премиум-класса.

Особенно активных волонтеров-школьников пригласили на сцену для вручения дипломов и памятных подарков.

«Для нашей компании сохранение уникальной природы Таманского полуострова — важнейшая часть корпоративной культуры. На производстве у нас применяются комплексные меры по защите окружающей среды, эти решения дополняются экологическим просвещением: проводим уроки в школах, сажаем деревья, убираем от мусора берег. Искренне благодарим всех участников акции»,— отметил Александр Меткин, первый заместитель генерального директора АО «ОТЭКО».

Каждый волонтер, принявший участие в акции, сможет получить грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте акции «Вода России» берегдобрыхдел.рф, выбрать необходимое событие на карте «Отчеты» в меню «Карта мероприятий» и прикрепить с помощью кнопки «Я волонтер» фотографии к отчету о прошедшем мероприятии.

Акция «Вода России» — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» и проводится с 2014 года под патронажем Минприроды РФ. Сегодня это — крупнейшая экологическая инициатива в России, которая объединила 8,1 млн человек из 85 регионов страны. Участники уже очистили 10 300 водоемов и собрали 75 800 КАМАЗов мусора.

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