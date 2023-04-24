В трех городах Кубани 26 апреля пройдет проверка систем оповещения

26 апреля в Анапе, Геленджике и Новороссийске пройдет плановая комплексная проверка систем оповещения. Об этом сообщили власти городов в Telegram-каналах и попросили жителей сохранять спокойствие.

«26 апреля с 10:40 в регионе будет проведена плановая проверка готовности систем оповещения с включением сирен. Уважаемые горожане, звучание сирен — предупредительный сигнал гражданской обороны, который означает: "Внимание всем!"»,— отметил глава Геленджика Алексей Богодистов.

После сигнала жители городов должны будут включить любой из 10 общероссийских телевизионных каналов первого мультиплекса (с 1-го по 10-й каналы) или программу «Радио России» и прослушать специальное сообщение.

Татьяна Ручкина

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