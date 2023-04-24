«Росводоканал Краснодар» принял участие в общегородских мероприятиях по благоустройству и уборке

В рамках общегородского двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройству, а также общегородского субботника сотрудники «Росводоканал Краснодар» провели ряд мероприятий по благоустройству и уборке территорий предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Краснодар Водоканал» Фото: ООО «Краснодар Водоканал»

На сегодняшний день побелено свыше 300 деревьев, покрашено более 2,5 тыс. погонных метров бордюров, выполнена покраска многочисленных металлоконструкций, проведена уборка сорной растительности на объектах предприятия, ликвидировано четыре несанкционированные свалки, произведен покос сорной растительности. Кроме того, проведена санитарная обрезка деревьев, наведен порядок на территории водоканала и прилегающих к ней участках, посажены деревья, кустарники и цветы.

«Водоканал всегда с удовольствием поддерживает инициативу администрации города по наведению порядка на территории краевой столицы,— рассказала директор по персоналу «Росводоканал Краснодар» Вера Зубкова.— Мы рады возможности внести свой вклад в то, чтобы наш город оставался таким же ярким и привлекательным. Несмотря на то, что чистота на территориях Водоканала поддерживается постоянно, уборка после зимнего периода — обязательное ежегодное мероприятие. Если каждый краснодарец будет понимать свою личную ответственность за чистоту и благоустройство того места, где он живет и работает, мы будем жить в прекрасном городе!»

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