Житель Новороссийска обвиняется в совершении развратных действий в отношении 15-летнего подростка

В Новороссийске предстанет перед судом подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Он обвиняется в ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних) и ч. 1 ст. 242.2 (изготовление порнографических материалов), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 50-летний мужчина совершил в отношении 15-летнего мальчика развратные действия. Кроме того, он изготавливал порнографические материалы. Об этом правоохранителям стало известно от родителей подростка.

Сейчас для задержанного продлена мера заключения под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Олег Исаев

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