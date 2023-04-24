Гособвинение запросило условный срок для экс-председателя СО РАН по делу о мошенничестве

В Новосибирске начались судебные прения по уголовному делу бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева, который обвиняется следственными органами в мошенничестве при приватизации служебного коттеджа. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) прокуратура запросила для ученого пять лет условно с испытательным сроком три года и штраф в размере 500 тыс. руб., рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом судебного процесса. Также гособвинение предложило суду передать в государственную собственность коттедж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

В свою очередь адвокат Геннадий Шишебаров заявил, что сторона обвинения не доказала предъявленное академику обвинение, а также не опровергла доводы защитников. Свое выступление адвокат продолжит 12 мая. По его словам, он будет настаивать на оправдании ученого и признании за подзащитным права на реабилитацию.

Осенью 2020 года по материалам ФСБ в отношении бывшего председателя СО РАН было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание — до десяти лет лишения свободы). Следствие обвинило его в незаконной приватизации коттеджа, ущерб от которой был оценен почти в 46 млн руб. В материалах дела отмечается, что особняк площадью 600 кв. м в Академгородке, где академик Асеев обещал сделать резиденцию СО РАН для приема иностранных делегаций, оказался в собственности его дочери Ольги, проживающей во Франции.

Выдвинутые против него обвинения академик Асеев отрицает. В первый день судебного процесса он заявил, что считает обвинение «основанным на ложных посылах», а уголовное преследование связывает с «травлей». Суду он сообщил, что отдал государству свою квартиру после приватизации коттеджа.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев