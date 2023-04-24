Архсовет рассмотрел проект жилой застройки в районе улицы Дьяконова в Нижнем Новгороде

Архитектурный совет рассмотрел вариант застройки участка в границах улиц Дьяконова, Львовской, Дворовой и Бусыгина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Параметры проекта, по которому планируется расселить 24 многоквартирных дома, признаны целесообразными. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Проект разработан Институтом развития агломераций Нижегородской области в рамках подготовки мастер-плана площадки комплексного развития территории.

Квартал застроен кирпичными малоэтажными и панельными многоэтажными домами. «Несмотря на то, что ветхих и аварийных домов на этой территории нет, жилищный фонд там требует обновления, так как многие многоквартирные дома имеют износ более 70%»,— говорится в сообщении.

Старые дома планируют снести, а на их месте построить 15 новых высотой от пяти до 12 этажей. Общая площадь застройки составит около 68 тыс. кв. м. Кроме того, в квартале намерены возвести школу на 1050 мест и многоуровневую стоянку.

Члены архсовета приняли заявку на КРТ за основу, но рекомендовали доработать концепцию. Когда будет принято решение о возможности реализовать проект, жителей в границах планируемого КРТ попросят проголосовать.

«Окончательное решение об участии или исключении каждого многоквартирного дома в проекте комплексного развития территории принимается только после голосования собственников. Если жители какого-либо дома высказываются против КРТ, дом исключается из проекта, мастер-план корректируется с учетом этого мнения»,— сообщили в пресс-службе правительства.

Анастасия Еремина