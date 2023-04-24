AstraZeneca стала крупнейшей компанией, торгующей на Лондонской бирже

Рыночная капитализация британской фармацевтической компании AstraZeneca достигла £189 млрд ($234 млрд), что сделало ее крупнейшей компанией, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE). Благодаря хорошим продажам своих препаратов фармкомпания обошла прежнего лидера LSE нефтегазовую компанию Shell с капитализацией $210 млрд, а также своего американского конкурента фармгиганта Pfizer с капитализацией $227 млрд. Примечательно, что в 2014 году американцы хотели купить AstraZeneca за $118 млрд, но британцы ответили Pfizer отказом.

Даже несмотря на снижение поступлений от продажи антиковидных лекарств и вакцин с начала года, акции AstraZeneca выросли в цене на 19% — во многом благодаря продажам препаратов и курсов лечения рака легких, лейкемии и диабета.

Евгений Хвостик